شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الزمالك لمباراة المقاولون: عودة ساسي وعلاء.. وظهور نادر لمصطفى فتحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني، عن قائمة الفريق استعدادًا لمباراة المقاولون العرب، والمقرر لها مساء غد السبت، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة فرجاني ساسي ومحمود علاء وطارق حامد، بعد غيابهم عن مباراة إف سي مصر لأسباب مختلفة، كما عاد مصطفى فتحي للظهور من جديد مع الفريق بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وغاب عن القائمة محمود عبدالرازق «شيكابالا» ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة وعمر السعيد ومحمد حسن، والحارس محمد أبوجبل للإصابة.

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وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي.

الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي «الونش» – محمد عبدالسلام – حازم إمام – حمدي النقاز- محمد عبدالشافي.

الوسط: طارق حامد – فرجانى ساسي – أحمد سيد «زيزو» – محمد أوناجم – أشرف بن شرقي – إسلام جابر – يوسف إبراهيم «أوباما» – كريم بامبو – إمام عاشور – مصطفي فتحي.

الهجوم: خالد بو طيب – مصطفي محمد.