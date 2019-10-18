شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يتحدث عن فرص لحاق محمد صلاح بمواجهة مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن الحالة البدنية لثلاثي الفريق أليسون بيكر وجويل ماتيب ومحمد صلاح، قبل لقاء الأحد المقبل، أمام مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

عاد أليسون إلى المران مع الفريق الأول بعد غيابه عن المشاركة منذ تعرضه لإصابة في ربلة الساق في المباراة الافتتاحية أمام نورويتش سيتي هذا الموسم.

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وتم تبديل صلاح في اللحظات الأخيرة في اللقاء الأخير الذي انتهى بالفوز على ليستر سيتي، في حين أن جويل ماتيب غاب عن تلك المباراة والمباراة السابقة ضد سالزبورج بسبب الإصابة.

وردا على سؤال حول اللياقة البدنية للفريق في مؤتمره الصحفي قبل المباراة، قال كلوب: «الوضع أفضل، يجب أن نتحقق، هذه هي الحقيقة. مازال أمامنا تدريبان قادمان بداية من بعد ظهر هذا اليوم وعلينا أن نرى. ثم سنتخذ قرارات، هذه هي طبيعة الأمر. لم نقرر شيئا بعد».

كما أكد المدرب أيضًا أن فريق الريدز ليس لديه مخاوف بشأن الإصابات بعد انتهاء فترة توقف أكتوبر الدولية.

وأضاف كلوب: «لقد عاد جميع اللاعبين في حالة جيدة من المشاركة الدولية وهو أمر مهم للغاية. لقد أمضينا الآن ثلاثة أو أربعة أيام من الإعداد مع الفريق كاملًا، وهو أمر مطمئن قليلاً على الأقل».