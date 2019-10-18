ثلاثية نظيفة.. ملخص فوز الهلال اليوم بدوري المحترفين السعودي 

الجمعة 18 أكتوبر 2019

فوز الهلال على ضمك

تقدم الهلال في الدقيقة 21 عن طريق الإيطالي سبيستيان جوفينكو، قبل أن يضيف الفرنسي بافتيمبي جوميز الهدف الثاني في الدقيقة 54، ثم سجل البرازيلي كارلوس إدواردو الهدف الثالث في الدقيقة 68

وشهدت المباراة تعرض جمعان الجمعان لاعب ضمك للبطاقة الصفراء الثانية، ليغادر المباراة بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 63

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وخاض الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال، المباراة بتشكيل ضم كلا من : حراسة المرمى: محمد الواكد خط الدفاع: أمير كردي – جانج هيون سو – عبدالله الحافظ – حسن كادش

خط الوسط: ناصر الدوسري – جوستافو كويلار – كارلوس إدواردو – سيباستيان جيوفينكو – نواف العابد

خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز ورفع الهلال رصيده إلى 19 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد ضمك عند أربع نقاط في المركز السادس عشر .