رسمياً: ليفربول يجدد عقد ماتيب

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الجمعة 18 أكتوبر 2019
ماتيب
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم عن توقيع الكاميروني جويل ماتيب، على عقد طويل الأمد مع الريدز.
سبب تجديد عقد اللاعب
جاء قرار تجديد العقد بناءا على المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب في الفترة الأخيرة مع الريدز، وتحديداً في بطولتي الدوري ودوري أبطال أوروبا.
وتحدث جويل ماتيب، بعد توقيع عقدة الجديد لموقع ليفربول الرسمي، قائلا:" لا يوجد شعور أعظم من أن أصبح جزء من نادي ليفربول".
وواصل:" عندما توجد في ليفربول تعرف جيداً مدى عظمة هذا الفريق، فالجميع يريد اللعب لليفربول، وهذا يدل على قيمة وعظمة الريدز".
وأتم الكاميروني تصريحاته:"سعيد جدا لأكون في هذا النادي، ويجب أن أقوم بالجهد اللازم حتى يتم الحفاظ علي من قبل الفريق".
إنضمام ماتيب لليفربول
يذكر أن ماتيب قد شارك مع الريدز في 107 مباراة وتمكن من إحراز 5 أهداف، منذ انضمامه لصفوف ليفربول في صفقة انتقال حر من شالكة في صيف 2016.
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