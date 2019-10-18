سبورتينج خيخون وبلد الوليد يلاحقان الحمدان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ناديي سبورتينج خيخون وبلد الوليد، أبديا رغبتهما في التعاقد مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب والمنتخب السعودي عبدالله الحمدان (20 عاما).

وبينت صحيفة ”lavozdeasturias“، مخاوف الناديين الإسبانيين من تمسك نادي الشباب باللاعب . وقالت صحيفة Ia voz الإسبانية إن الفترة الحالية تشهد سباقا محموما بين سبورتينج خيخون وبلد الوليد لكسب صفقة اللاعب السعودي.

Advertisements

كما أشارت وسائل إعلام إسبانية إلى أن المفاوضات لم تأخذ بعد الطريق الرسمي، وأن ما يحدث مجرد جس نبض للنادي السعودي، ومن الأرجح أن تتخذ المفاوضات الجدية المطلوبة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ومن جانبها اكتفت مصادر عائلية مقربة للاعب بالتعليق على ما ورد في الإعلام الإسباني بالمثل الشعبي «مافيه دخان من غير نار» دون أن تكشف عن تفاصيل أكثر.

وسبق لعبدالله الحمدان أن خاض تجربة احترافية قصيرة مع سبورتينج خيخون بعد أن فتحت الهيئة العامة للرياضة فرصة الاحتراف لعدد 10 لاعبين سعوديين للاحتراف في إسبانيا.

يذكر أن الحمدان احتل موقعه كمهاجم أول وأساسي في تشكيلة المدير الفني للمنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد، حيث يعتمد عليه خلال مباريات الأخضر الحالية بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، حيث سجل هدفا وصنع آخر لزميله عبدالفتاح عسيري في مواجهة الأخضر قبل الماضية أمام سنغافورة والتي انتهت سعودية بنتيجة 3-0.