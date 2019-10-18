أخضر الصالات يخسر أمام لبنان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة خسر المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات أمس أمام نظيره اللبناني 1-2 في ثاني مواجهاته بتصفيات غرب آسيا المقامة في البحرين، والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا لكرة قدم الصالات (تركمانستان 2020). وسجل هدف المنتخب السعودية عبدالإله العتيبي في الدقيقة الثامنة من الشوط الثاني. ودخل المدير الفني للمنتخب لويس فونسيكا اللقاء بتشكيلة مكونة من عبدالله الشمري وعبدالإله العتيبي وجوهر جماح ومنصور الزهراني ونواف العروان.



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