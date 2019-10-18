الوحدة يتوعد الاتحاد بالدمار في ملعب النار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة من أصل 6 مباريات خلال الجولات الـ6 الماضية التي أنهاها الفريق في المركز الثاني بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خاض الوحدة 3 مباريات بملعبه في الشرائع بمكة المكرمة (ملعب النار) حقق خلالها فوزا واحدا كان في الجولة الخامسة على حساب ضيفه الفتح 2-0، وخسر مباراتين أمام الاتفاق وأبها، فيما كسب جميع مبارياته الثلاث خارج الأرض أمام الأهلي والفيحاء وضمك، في إشارة إلى أن الفريق يكون أفضل حالا عندما يبتعد عن أرضه وجماهيره، لكنه سيعمل جاهدا لإلحاق الخسارة والضرر بالاتحاد عندما يستضيفه اليوم في إطار لقاءات الأسبوع السابع، خاصة بعد أن سهلت الإدارة مسألة ذهاب الجماهير للملعب وعودتهم. ويأمل مسيرو القرار في الوحدة أن تكون نتائج الفريق في الجولات الماضية واحتلاله مركز متقدما سببا لعودة الجمهور بكثافة إلى المدرجات، بعدما كان حضوره مخجلا في الجولات الثلاث الماضية بملعب النار، مما حرم الفريق من الحصول على جائزة المليون ريال الخاصة بالحضور الجماهيري حتى الآن. ويبدو الوحدة أكثر استقرارا من ضيفه اعتمادا على نتائج الجولات الماضية. قبل المواجهة الفارق النقطي بين الفريقين 3 نقاط لمصلحةالوحدة، حيث له 12 نقطة مقابل 9 للاتحاد.

مكافأة خاصة رصدتها إدارة الاتحاد للاعبين في حال تحقيق الفوز اليوم.

يفتقد الاتحاد جهود مدافعه المغربي مروان داكوستا بسبب آلام في الظهر.

آخر لقاء بين الفريقين جرى بملعب الوحدة وانتهى للاتحاد 2- 0.

لقاء اليوم هو الرابع للمدرب كارينيو بعد فوزه في الجولات الثلاث الماضية.

خاض فرسان مكة 3 مواجهات بملعبهم، خسروا اثنتين وكسبوا واحدة.

تتوقع إدارة الوحدة حصد جائزة المليون ريال للمرة الأولى بعودة المشجع المؤثر عاطي الموركي للمدرجات.

الوحدة أكثر استقرارا والاتحاد أكثر سعيا للفوز لتأكيد طي خلافات الماضي.



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