الرائد ينشد استغلال تذبذب النصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

ينشد الرائد صاحب الـ5 نقاط، وهو يستضيف نظيره حامل اللقب فريق النصر اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن الجولة السابعة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إضافة النقطة الثامنة لرصيده ببنك الدوري وتحقيق ثاني انتصاراته على أرضه بعد انتصاره الأول على الفيحاء، وبالتالي التحرك من مركزه الـ13 الحالي إلى آخر أفضل.

في المقابل يسعى النصر إلى التحرر من المركز الثامن الذي احتله برصيد 10 نقاط، والعودة إلى المنافسة على المقدمة من جديد بعد تقريب المسافة بينه وسابقيه في مراكز المقدمة. ولكل من الفريقين لقاء مؤجل.

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ويغيب عن النصر محترفه النيجيري أحمد موسى وعبدالفتاح آدم، فيما عمل المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا خلال حصول الفريق على راحة 14 يوما بعد تأجيل مواجهته أمام الفيصلي، على تجهيز البدائل واستعادة المصابين.

وكانت آخر مواجهات النصر انتهت بالتعادل 0-0 عندما التقى الأهلي في جدة.

أما الرائد، فيسعى لإيقاف مسلسل انتصارات النصر عليه، حيث يعود آخر فوز للرائد على النصر إلى 2016 في الدور الأول للدوري.

ويفقد الرائد خدمات مدافعه الأيمن محمد الشريمي للإصابة، فيما يستعيد خدمات قائده حسين الشويش بعد اكتمال شفائه من الإصابة.