الشباب والاتفاق.. من يكسب النقاط والفيلا؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض

يرمي الشباب بثقله عندما يستضيف نظيره الاتفاق اليوم ضمن الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب الأمير خالد بن سلطان بمقر النادي.

وطمعا في تحقيق حضور جماهيري مميز في المباراة، حفزت إدارة الشباب الجماهير على الحضور بتأكيدها على توزيع جوائز قيمة وسحب على فيلا سكنية.

ويود الشباب بقيادة مدربه الأرجنتيني ألميرون استغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة تحقيق الانتصارات بعد أن حقق فوزا ثمينا على العدالة في الجولة السادسة الماضية قبل فترة التوقف الثانية والوصول إلى النقطة 12.

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ويقبع الليث في المركز السابع برصيد 9 نقاط.

أما الاتفاق بقيادة مدربه الوطني خالد العطوي فيعد هذه المواجهة طوق نجاة للخروج من أزمة الخسائر المتتالية التي تلقاها على يد الفيصلي وأبها والهلال وهددت مشواره كمدرب مع فارس الدهناء.

ويأمل الاتفاق صاحب المركز الـ12 الوصول إلى النقطة السادسة وإيقاف النزيف النقطي الذي عانى منه كثيرا.

وسبق أن تواجه الفريقان 18 مرة بدوري المحترفين، نجح الشباب في كسب 9 لقاءات، بينما تمكن الاتفاق من الفوز في 3 مباريات، في حين حسمت نتيجة التعادل 6 مواجهات أخرى، فيما كانت آخر مواجهة بين الفريقين في الرياض وانتهت بفوز الشباب 3-1. أما آخر فوز للاتفاق على الشباب في الرياض فكان عام 2012 بنتيجة 3-1.