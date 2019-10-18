هيمنة يوفنتوس تقلق فرق الدوري الإيطالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تستأنف اليوم منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم بانطلاق مباريات المرحلة الثامنة، حيث تسعى فرق المسابقة إلى تغيير الوضع المحبط لآمالها والمتمثل في تواجد يوفنتوس بالصدارة وبحثه عن مواصلة هيمنته من خلال التتويج باللقب للموسم التاسع على التوالي.

وقبل أسبوعين، انتزع يوفنتوس الصدارة بعدما أنهى سلسلة من 6 انتصارات متتالية لإنتر ميلان وتغلب عليه في عقر داره 2 - 1 في المرحلة السابعة، ليتصدر برصيد 19 نقطة وبفارق نقطة أمام إنتر ميلان الثاني.

وجاء ذلك الفوز ليمنح جماهير يوفنتوس الشعور بالاطمئنان طوال فترة توقف المنافسات المحلية في ظل إقامة المباريات الدولية، بينما أصاب الفرق الأخرى بالدوري الإيطالي بحالة من الإحباط رغم تبقي 31 مرحلة في المسابقة.

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واعتقد كثيرون أن تعيين مدرب جديد، وهو ماوريتسيو ساري، في منصب المدير الفني ليوفنتوس، وكذلك ضم عدد من اللاعبين الجدد، قد يؤثر شيئا ما على أداء الفريق والتناغم بين عناصره، لكن يوفنتوس واصل التفوق محققا 7 انتصارات وتعادلين ولم يتلق أي هزيمة تحت قيادة ساري حتى الآن.

ويخوض يوفنتوس مباراته في المرحلة الثامنة اليوم على ملعبه أمام بولونيا، بعد أن تفتتح المرحلة بلقاء لاتسيو مع أتلانتا ونابولي مع هيلاس فيرونا.

ويعلق يوفنتوس وجماهيره الآمال على استمرار تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي احتفل مع المنتخب البرتغالي بالهدف رقم 700 في مسيرته، كما سجل زميله فيدريكو برناردسكي هدفين للمنتخب الإيطالي.

وواجه إنتر ميلان أنباء سيئة خلال المباريات الدولية التي أقيمت في الأيام الماضية، حيث سيخوض مباراته أمام ساسولو غدا، مفتقدا جهود التشيلي أليكسيس سانشيز، الذي قد يغيب عن الملاعب حتى العام الجديد بسبب عملية جراحية في الكاحل، وكذلك دانيلو دامبروزيو الذي أصيب في أصابع القدم خلال مشاركته مع المنتخب الإيطالي.

وتستأنف مباريات المرحلة غدا، حيث يلتقي ميلان مع ليتشي وبارما مع جنوه وكالياري مع سبال وسامبدوريا مع روما وأودينيزي مع تورينو، بينما تختتم الاثنين بلقاء بريشيل مع فيورنتينا.