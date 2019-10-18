قناعة بسولشاير رغم البداية الأسوأ للشياطين الحمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد الإنجليزي إد وودورد إن المدير الفني للفريق أولي سولشاير هو الرجل المناسب لقيادة الفريق.

ويعيش مانشستر يونايتد أسوأ بداية له في موسم بالدوري الإنجليزي خلال 30 عاما، حيث حصد 9 نقاط فقط خلال 8 مباريات، ويحتل المركز الـ12 في المسابقة بفارق 15 نقطة خلف المتصدر ليفربول.

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ويستضيف مانشستر يونايتد، الأكثر تتويجا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 لقبا، فريق ليفربول غدا وسط حالة من الشكوك حول بقاء سولشاير في منصبه.

لكن وودورد قال إن سولشاير، المهاجم السابق لمانشستر يونايتد، يؤدي المهام المطلوبة منه من قبل النادي.

وقال وودورد خلال الاجتماع السنوي لمانشستر يونايتد بحضور أكثر من 400 من العاملين في النادي «رؤية سولشاير تحدد الأهداف الكروية الأساسية الثلاثة لدينا»، مؤكدا أن تأثير سولشاير على اللاعبين الشبان بالنادي يحمل أهمية خاصة.

وأوضح وودورد بشأن أهداف النادي «يجب أن نتوج بالألقاب، وأن نقدم كرة قدم هجومية، كما يجب علينا منح الفرصة للاعبين الشبان، في الموسم الماضي كنا في صدارة فرق الدوري الممتاز، من حيث منح فرص اللعب لخريجي أكاديميتنا»، مؤكدا أن النادي عليه الشعور بالفخر لأن استثماراته في الأكاديمية بدأت تؤتي ثمارها.