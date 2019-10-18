قمة كلاسيكية إنجليزية تجمع ليفربول بمانشستر يونايتد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يتطلع ليفربول لمواصلة العلامة الكاملة في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال الفوز على ملعب مضيفه مانشستر يونايتد غدا في الجولة التاسعة.

ويستأنف الدوري الإنجليزي نشاطه بعد فترة من الغياب بسبب فترة التوقف الدولي للمنتخبات.

وحقق ليفربول الفوز في جميع المباريات الثماني التي خاضها حتى الآن لينفرد بالصدارة بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي حامل اللقب.

وتبدو المعنويات مرتفعة في ملعب أنفيلد في ظل سعي ليفربول للتتويج بلقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ عام 1990.

لكن على مدرب ليفربول، الألماني يورجن كلوب أن يتعامل مع هذه المسألة بموضوعية، حيث إن فريقه كان يتصدر الدوري المحلي بفارق 9 نقاط في إحدى مراحل المسابقة الموسم الماضي لكنه خسر اللقب في النهاية بفارق نقطة واحدة عن سيتي.

التعادل السلبي على ملعب أولد ترافورد في فبراير الماضي أدى إلى خسارة ليفربول نقطتين حاسمتين في صراعه على لقب الموسم الماضي مع سيتي، وبالتالي يتطلع الفريق لعدم تكرار ذلك، وأيضا يسعى لتحقيق فوزه الأول على ملعب مانشستر منذ 2009.

ويعاني مانشستر بشدة هذا الموسم، حيث يحتل المركز التاسع بتسع نقاط من 8 مباريات، بفارق 15 نقطة عن المتصدر ليفربول.

وقد يستعيد ليفربول جهود حارس المرمى البرازيلي اليسون والمدافع جويل ماتيب.

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على الجانب الآخر يفتقد مانشستر لحارسه الإسباني ديفيد دي خيا وصانع لعبه الفرنسي بول بوجبا، ولكن المهاجم الفرنسي الآخر أنتوني مارتيال قد يلحق باللقاء.

وفي مباراة أخرى قوية يتطلع مانشستر سيتي لزيادة الضغوط على غريمه اللدود ليفربول من خلال الفوز على مضيفه كريستال بالاس صاحب المركز السادس اليوم.

وفاز كريستال بالاس على سيتي الموسم الماضي، وبالتالي قد تكون مباراة اليوم بمثابة فرصة للثأر.

ويعيش سيتي حالة من الاستقرار الفني في ظل جاهزية أغلب لاعبيه بعد عودة البلجيكي كيفين دي بروين وجون ستونز من الإصابة.

وسيكون المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو جاهزا للمشاركة رغم تعرضه الأربعاء الماضي لحادث مروري خلال توجهه إلى تدريبات الفريق.

ويخرج أرسنال صاحب المركز الثالث الاثنين لملاقاة شيفيلد يونايتد.

وسيكون بإمكان ليستر سيتي أن يقتنص المركز الثالث من أرسنال ولو بشكل موقت حين يستضيف بيرنلي اليوم.

ويسعى واتفورد متذيل جدول الترتيب إلى تحسين أوضاعه نسبيا حينما يحل اليوم ضيفا على توتنهام صاحب المركز التاسع.

وفي مباريات أخرى اليوم، يلتقي إيفرتون مع ويستهام يونايتد وإستون فيلا مع برايتون وتشيلسي مع نيوكاسل يونايتد، كما يلتقي وولفرهامبتون مع ساوثهامبتون وبورنموث مع نوريتش سيتي.