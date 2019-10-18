مونديال 2019 للسيدات يحقق أرقاما قياسية في المشاهدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حظيت بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2019 في فرنسا بمشاهدة إجمالية قياسية عبر كل المنصات، حسبما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس.

وكشف الفيفا أن إجمالي عدد مشاهدي البطولة على شاشات التلفزيون داخل المنازل وعلى المنصات الرقمية أو خارج المنازل بلغ 12ر1 مليار مشاهد من بينهم 5ر993 مليون مشاهد شاهدوا دقيقة واحدة على الأقل من مباريات البطولة عبر شاشات التلفزيون، وذلك بزيادة 30% عما كان عليه هذا العدد في نسخة 2015 بكندا، والتي بلغ فيها العدد 764 مليون مشاهد عبر شاشات التلفزيون.

كما بلغ عدد المشاهدين عبر المنصات الرقمية 5ر481 مليون مشاهد مقارنة بعدد أقل كثيرا في نسخة 2015 التي اقتصر فيها العدد على 86 مليون مشاهد عبر هذه المنصات.

وبهذا بلغت نسبة المشاهدة عبر المنصات الرقمية في نسخة 2019 نحو 43% من إجمالي عدد المشاهدين للبطولة عبر مختلف الوسائل.

كما أوضح الفيفا أن عدد مشاهدي المباراة النهائية التي فاز فيها المنتخب الأمريكي على نظيره الهولندي بلغ أكثر من 260 مليون مشاهد.

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وأشار الفيفا إلى أن عدد مشاهدي البث المباشر للمباريات كان أكثر من ضعف نظيره في النسخة السابقة التي أقيمت عام 2015.

وحققت المباراة النهائية رقما قياسيا في عدد المشاهدين، حيث بلغ متوسط مشاهدي البث المباشر 18ر82 مليونا بزيادة 56% عما كان عليه في نهائي 2015 (56ر52 مليونا).

كما بلغ إجمالي عدد المشاهدين للنهائي 62ر263 مليون مشاهد (لدقيقة واحدة على الأقل) وهو ما يمثل 9ر22% من إجمالي عدد مشاهدي البطولة.

وشهدت البطولة 52 مباراة أقيمت في ملاعب 9 مدن بفرنسا، وتم بث المباريات إلى 205 دول مختلفة حول العالم.

وبلغ متوسط المشاهدة في مباريات البطولة 27ر17 مليون مشاهد للمباراة الواحدة، وهو ما يزيد على ضعف نظيره في مباريات نسخة 2015 بكندا، والذي بلغ فيها 39ر8 ملايين مشاهد للمباراة الواحدة.

وقد يكون الفضل في هذه الأرقام القياسية للتوزيع الهائل للمباريات على شبكات بث تلفزيونية متميزة في العديد من البلدان، مما جذب اهتماما كبيرا من المشاهدين لمتابعة مباريات منتخبات بلادهم، خاصة البرازيل وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة.

وقال رئيس الفيفا السويسري جياني إنفانتينو «مونديال السيدات في فرنسا كان أكثر من كونه بطولة رياضية، كان ظاهرة حضارية جذبت اهتماما إعلاميا أكبر من أي وقت سابق وشكلت منصة لكرة القدم النسائية من أجل التواجد في بؤرة الضوء، كسر حاجز المليار مشاهد يظهر القوة الدافعة لمباريات السيدات ويؤكد أن المشجعين سيرغبون دائما في المشاهدة إذا نجحنا في الترويج والبث لكرة قدم ذات مستويات عالمية سواء كانت للرجال أو السيدات».