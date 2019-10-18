برشلونة يرصد الشاب لياو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - روما

وضع برشلونة الإسباني المهاجم البرتغالي الشاب رافاييل لياو (20 عاما) ضمن البدائل المقترحة لتدعيم صفوفه في المستقبل القريب، حسبما أفاد موقع «كالتشيو ميركاتو» الشهير أمس.

وأوضح الموقع أن لياو أقنع فريقه ميلان الإيطالي بمستواه بشكل هائل في الموسم الحالي حيث تألق مع الفريق منذ أن انتقل إليه في صيف هذا العام قادما من ليل الفرنسي مقابل 28 مليون يورو.

وأضاف أن تألق اللاعب مع ميلان لفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة وفي مقدمتها برشلونة، ولكن ميلان سيرفض بالتأكيد التفريط في اللاعب بسهولة.