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برشلونة يرصد الشاب لياو

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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وضع الإسباني المهاجم البرتغالي الشاب رافاييل لياو (20 عاما) ضمن البدائل المقترحة لتدعيم صفوفه في المستقبل القريب، حسبما أفاد موقع «كالتشيو ميركاتو» الشهير أمس.

وأوضح الموقع أن لياو أقنع فريقه ميلان الإيطالي بمستواه بشكل هائل في الموسم الحالي حيث تألق مع الفريق منذ أن انتقل إليه في صيف هذا العام قادما من ليل الفرنسي مقابل 28 مليون يورو.

وأضاف أن تألق اللاعب مع ميلان لفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة وفي مقدمتها برشلونة، ولكن ميلان سيرفض بالتأكيد التفريط في اللاعب بسهولة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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