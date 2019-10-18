الخطيب تحت الملاحظة الطبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال الدكتور أحمد فرهود، الطبيب المعالج لرئيس نادي الأهلي المصري محمود الخطيب، إن الخطيب توجه إلى مستشفى بالإسكندرية لإجراء عملية حقن الفقرات والجذور العصبية بالظهر، وذلك بعد الآلام القاسية التي شعر بها خلال الفترة الماضية.

وقال فرهود أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة الإسكندرية في تصريحات صحفية أمس إن رئيس الأهلي سبق أن أجرى 3 عمليات جراحية من قبل في المخ والرقبة والظهر ومن ثم تم الاتجاه إلى اتباع أحد الطرق العلاجية التحفظية لتجنب إجراء التدخل الجراحي الرابع.

وأضاف أن الخطيب يوجد تحت الملاحظة الطبية في الوقت الحالي بعد إجراء عملية الحقن.