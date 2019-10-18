شكرا لقرائتكم رئيس النادي الأهلي يتصدر تويتر بهشتاج "مليون سلامه يا خطيب "... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعبر المشاركون في الهاشتاج عن خالص أمانيهم بالشفاء العاجل لرئيس الأهلي .
وطالب الجمهور من الخطيب الحصول على الراحة التامة والإلتزام بتعليمات الإطباء في الفترة المقبلة لتفادي التدخل الجراحي وذلك بحسب ما أكده الإطباء.
وكان الدكتور أحمد فرهود استشاري جراحة المخ والأعصاب كشف في ساعة مبكرة من صباح الجمعة عن خضوع أسطورة الكرة المصرية لحقن الفقرات والجذور العصبية أمس الخميس في المستشفى الملكي بالأسكندرية .
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس النادي الأهلي يتصدر تويتر بهشتاج "مليون سلامه يا خطيب "... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.