اخبار الرياضه

رئيس النادي الأهلي يتصدر تويتر بهشتاج "مليون سلامه يا خطيب "...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم رئيس النادي الأهلي يتصدر تويتر بهشتاج "مليون سلامه يا خطيب "... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نظم  رواد موقع التواصل الإجتماعي تويتر هاشتاج #مليون سلامه يا خطيب ، الذي سرعان ما تصدر الترند بعدما شهد مشاركة الألاف من رواد الموقع  للوقوف على تطورات الحالة الصحية لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

 

وعبر المشاركون في الهاشتاج عن خالص أمانيهم بالشفاء العاجل لرئيس الأهلي .

 

Advertisements

وطالب الجمهور من الخطيب الحصول على الراحة التامة والإلتزام بتعليمات الإطباء في الفترة المقبلة لتفادي التدخل الجراحي  وذلك بحسب ما أكده الإطباء.

 

وكان الدكتور أحمد فرهود استشاري جراحة المخ والأعصاب كشف في ساعة مبكرة من صباح الجمعة عن خضوع أسطورة الكرة المصرية لحقن الفقرات والجذور العصبية أمس الخميس في المستشفى الملكي بالأسكندرية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس النادي الأهلي يتصدر تويتر بهشتاج "مليون سلامه يا خطيب "... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا