شكرا لقرائتكم رئيس النادي الأهلي يتصدر تويتر بهشتاج "مليون سلامه يا خطيب "... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نظم رواد موقع التواصل الإجتماعي تويتر هاشتاج #مليون سلامه يا خطيب ، الذي سرعان ما تصدر الترند بعدما شهد مشاركة الألاف من رواد الموقع للوقوف على تطورات الحالة الصحية لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وعبر المشاركون في الهاشتاج عن خالص أمانيهم بالشفاء العاجل لرئيس الأهلي .

Advertisements

وطالب الجمهور من الخطيب الحصول على الراحة التامة والإلتزام بتعليمات الإطباء في الفترة المقبلة لتفادي التدخل الجراحي وذلك بحسب ما أكده الإطباء.

وكان الدكتور أحمد فرهود استشاري جراحة المخ والأعصاب كشف في ساعة مبكرة من صباح الجمعة عن خضوع أسطورة الكرة المصرية لحقن الفقرات والجذور العصبية أمس الخميس في المستشفى الملكي بالأسكندرية .