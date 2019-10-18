شكرا لقرائتكم الشوط الأول الاتحاد السكندري يتعادل مع وادي دجلة بتيجة 1- 1... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهي الشوط الأول من مباراة وادي دجلة والاتحاد السكندري بتعادل الفريقين 1/1 في المبارةا المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة الـ 4 للدوري.

تقدم مروان حمدي لوادي دجلة في الدقيقة 16 عن طريق هجمة مرتدة منظمة لينفرد بعماد السيد حارس مرمي الاتحاد السكندري ويضعها في المرمي معلنا تقدم فريقه.

عقب الهدف ينشط فريق الاتحاد السكندري ويضيع مهاجموه العديد من الكرات نتيجة تألق محمد عبد المنصف حارس مرمي وادي دجلة، ولكن الدقيقة 26 تشهد احراز خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري هدف التعادل لفريقه من تسديدة قوية علي يمين عبد المنصف.

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ويحاول كلا الفريقين احراز هدف التقدم علي الاخر قبل بداية الشوط، ولكن جميع الهجمات تنتهي دون احراز اهداف ليعلن الحكم احمد العدوي انتهاء الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1/1.بدأ طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى ، المباراة بتشكيل يضم كل من : عماد السيد فى حراسه المرمى، وأسامة العزب و محمد انور و محمود رزق و السيد سالم فى الدفاع، واحمد مانجا و كريم الديب و هشام محمد فى الوسط، ورزاق سيسيه و خالد قمر وأحمد رفعت فى الهجوم.

بينما بدأ اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى لدجله المباراة بتشكيل يضم : محمد عبد المنصف فى حراسه المرمى، بودى و محمود مرعى و احمد بيكهام يعقوبو فى الدفاع، ومحمد رضا و محمد عبد العاطى و محمد هلال فى الوسط، ورفيق كابو و مروان حمدى و عبد الكبير الوادى فى الهجوم.