عبد المنصف يتساوي مع توتي وجيجز في صدارة اللاعبين المشاركين في مواسم متتالية...

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جدة - عمرو شويل
محمد عبد المنصف خاض اليوم بداية موسمه الـ 24 علي التوالي ، ليتساوي مع كل من الإيطالي فرانشيسكو توتي لاعب روما السابق ورايان جيجز لاعب مانشستر يونايتد السابق، في صدارة اللاعبين الذين شاركوا في مواسم متتالية بالدوري المحلي علي مستوي العالم.
وفي حالة مشاركة عبد المنصف في الموسم المقبل بالدوري سيكون اللاعب الوحيد في العالم الذي يخوض 25 موسم متتاليا بالدوري المحلي في رقم قياسي عالمي يصعب كسره.
من جانبه قال محمد عبد المنصف في تصريحات لقناة " تايم سبورت " : اسعي الموسم المقبل لتحقيق انجاز تاريخي في العالم باحتلال صدارة قائمة اكثر اللاعبين مشاركة في مواسم متتالية بالدوري المحلي، ليكون حراس مرمي مصر في صدارة كل الارقام القياسية بعدما نجح عصام الحضري في ان يكون اكبر لاعبي العالم مشاركة في كأس العالم 2018.
يذكر ان فريق وادي دجلة وصل للنقطة الـ 2 احتل بها المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري عقب التعادل اليوم امام الاتحاد السكندري.
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