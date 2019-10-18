شكرا لقرائتكم تعرف على نتائج مباريات الجولة العاشرة لبطولة الجمهورية مواليد 2001... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقيمت عصر اليوم مباريات الجولة العاشرة لبطولة الجمهورية مواليد 2001 ، وشهدت فوز انبى على الزمالك بهدف نظيف، بينما تعادل الانتاج الحربى بدون أهداف أمام المقاولون العرب.

بهذه النتيجة فقد الزمالك صدارة المسابقة بعد 10 جولات، حيث تجمد رصيده عند 19 نقطة، ليصبح فى المركز الثانى خلف الانتاج الحربى المتصدر بـ20 نقطة، فيما يحتل النادي الأهلي المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

كانت الجولة الماضية قد شهدت فوز الأهلي على وادي دجلة بنتيجة 2/0 فيما تعادل الزمالك إيجابيا مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق، وحصل الأهلى على راحة من هذه الجولة.

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وجاءت النتائج كالتالى: