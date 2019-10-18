شكرا لقرائتكم عمر حبشي يغيب عن لقاء اف سي مصر أمام المصري البورسعيدي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغيب عمر حبشي لاعب اف سي مصر عن مباراة فريقه امام المصري البورسعيدي المقرر لها 21 أكتوبر الجاري ضمن مباريات الأسبوع الـ 5 للدوري.

وجاء غياب عمر حبشي بسبب تعرضه لاصابة عبارة عن خلع في الكتف ، ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي مكثف في محاولة للحاقه بمباراة وادي دجلة في الأسبوع الـ 6 للدوري.

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ومن المقرر ان يدخل الفريق معسكر مغلق بعد غد الأحد عقب المران، حيث سيعلن الجهاز الفني بقيادة عبد الناصر محمد قائمة المباراة ثم السفر الي السويس للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة المصري.

ويحتل فريق اف سي مصر المركز الـ 14 في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط من 4 مباريات.