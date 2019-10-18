شكرا لقرائتكم طنطا يهزم قحافة بنتيجة 6 / 2 في مباراة ودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسجل الاهداف كل من عبدالرحمن الدح هدفين و أحمد الألفى هدفين و سليمان عبدربه و محمود كابونجا .
ويستضيف فريق طنطا نظيره سموحه السكندري ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري والمقرر إقامتها على ملعب طنطا يوم 28 من الشهر الجاري .
ويحتل فريق طنطا المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 4 نقاط عقب الفوز على وادى دجلة والتعادل أمام حرس الحدود، والهزيمة من بيراميدز.
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