شكرا لقرائتكم الهلال يواصل انتصاراته بثلاثية في ضمك.. والفتح يتجاوز العدالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل الهلال مسلسل انتصاراته بعد تحقيقه الفوز الرابع توالياً على حساب ضيفه ضمك 3-صفر ،في المواجهة التي احتضنها ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في حين ضمّد الفتح جراحه بعدما فجّر غضبه بفوزٍ كبير على جاره العدالة 5-3، في افتتاح المرحلة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

ولم يجد الهلال أي صعوبة في تجاوز ضيفه بعدما شن هجوماً مبكراً على مرمى وكان قريباً من افتتاح التسجيل حينما تلقى مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز تمريرة مميزة من زميله الإيطالي سباستيان جوفينكو ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية ذهبت فوق العارضة.

وعند الدقيقة 22 تمكن الإيطالي جوفينكو من افتتاح التسجيل بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة بمهارة استقرت في شباك الحارس الجزائري رحماني شمس الدين. وقبل نهاية الشوط الأول كاد المغربي محسن ياجور أن يفاجئ الهلالين بهدف التعادل حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجانب القائم الأيسر للحارس محمد الواكد.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال سيطرته وتمكن مهاجمه الفرنسي غوميز من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 55، بعدما أكمل عرضية زميله أمير كردي بقدمه استقرت في شباك ضمك. وعند الدقيقة 63 ازدادت صعوبة المباراة على ضمك بعدما اضطر لإكمال المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد مدافعه جمعان الدوسري لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية. ولم يتوقف هجوم الهلال ونجح لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 68 بعدما حول عرضية زميله الفرنسي غوميز برأسه سكنت شباك ضمك.

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وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 19 نقطة ليتصدر بفارق 7 نقاط عن الوحدة الوصيف، وبقي ضمك على رصيده السابق 4 نقاط ليتراجع إلى المركز الأخير.

احتفال الفتح بهدفهم الأول في مرمى العدالة

وعلى استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء فجّر الفتح غضبه بفوز كبير على جاره العدالة 5-3 ليوقف مسلسل إهدار النقاط. وشهد الشوط الأول أفضلية للفتح الذي انتظر حتى الدقيقة 4 والتي شهدت تسجيله الهدف الأول عن طريق لاعبه البولندي ميشال جانوتا. وازدادت صعوبة المباراة على العدالة بعدما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعبه عبدالله الهيمان عند الدقيقة 28 لتتحول الأفضلية للفتح.

وفرض الفتح سيطرته ونجح بتسجيل ثلاثة أهداف أخرى في الشوط الأول حيث سجّل لاعبه النرويجي غوستافو ويكهايم الهدف الثاني عند الدقيقة 41 وسجّل لاعبه الهولندي ميتشيل تي فريدي الهدف الثالث عند الدقيقة 43، وسجّل المغربي مروان سعدان الهدف الرابع عند الدقيقة 90+5.

وفي الشوط الثاني حاول العدالة تقليص الفارق وتمكن لاعبه حسن العيسى الهدف الأول عند الدقيقة 83 بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال، ليرد الهولندي مهاجم الفتح ويسجل الهدف الخامس لفريقه عند الدقيقة 85، وفي الدقائق الأخيرة كثف العدالة هجومه ونجح مهاجمه المدغشقري كارلوس آندريا بتسجيل الهدفين الثاني والثالث عند الدقيقتين "87، 90+5".

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفتح إلى 4 نقاط ليتقدم إلى المركز قبل الأخير، وبقي العدالة على رصيده السابق 7 نقاط ليبقى في المركز التاسع مؤقتاً.