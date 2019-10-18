شكرا لقرائتكم مانشستر يونايتد يعلن عن تجديد عقد غرينوود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، توقيع عقد جديد مع ماسون غرينوود حتى يونيو 2023، مع إمكانية التجديد لموسم إضافي.

وتواجد غرينوود (18 عاما) مع النادي منذ أن كان يبلغ سبعة أعوام. وأصبح لاعب المنتخب الإنجليزي تحت 21 عاما، أصغر لاعب يبدأ مباراة مع مانشستر يونايتد منذ بدء العمل بنظام الدوري الممتاز، عندما أشركه أولي جونار سولشاير أمام كاريدف سيتي في مايو الماضي.

وقال غرينوود: بعدما نشأت كمشجع لمانشستر يونايتد، فإن اللعب للفريق الأول بمثابة حلم تحقق. أعلم، عندما ألعب لهذا النادي، فأنا أمثل الأكاديمية بشكل عام، وأريد أن أرد ثقة المدربين التي أظهروها بأدائي في الملعب.

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وأضاف: أتعلم في كل الأوقات من المدير الفني وبقية أعضاء الجهاز، وأعلم أن هذا النادي مثالي لمساعدتي على الوصول لأفضل مستوياتي.

وقال سولشاير عن اللاعب: ماسون تطور عبر أكاديمية النادي المذهلة ونحن سعداء بالتطور الذي قام به. في مثل هذا العمر الصغير، لديه سرعة كبيرة وذكاء وينهي الهجمة بشكل رائع.

وأضاف: منذ قدومه للفريق الأول، أذهل الجميع بسلوكه. لديه كل المتطلبات ليصبح لاعبا عالميا. ماسون يتعلم كل يوم في التدريبات وبعمله لا يوجد أدنى شك في أن مستقبله سيكون رائعا.