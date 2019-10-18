شكرا لقرائتكم ليفربول يحافظ على الكاميروني ماتيب بعقد طويل الأمد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة، أنه مدد عقد لاعبه الكاميروني جويل ماتيب بعقد طويل الأمد لكنه لم يعلن عن مدته. وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" أن العقد الجديد الذي وقعه ماتيب يستمر حتى صيف 2024.

وقال ماتيب للموقع الرسمي للنادي :إنه شعور رائع أن أبقى لوقت أطول مع النادي. إنه حقا شعور رائع".

وأضاف: من الخارج، تعرفون أن ليفربول ناد كبير، ولكن عندما تكون في الداخل، ينتابك شعور عن كيفية أن هذا النادي كبير. في كل البلدان، المشجعون في كل مكان. إنه ناد كبير ويتمنى أن يلعب به أي لاعب، مازال هناك العديد من الأشياء التي يتعين تحقيقها. لا يمكنك أن تعرف كيف ستنتهي الأمور يجب عليك العمل بكد فحسب، وأن تبذل كل ما في وسعك. وبعد ذلك سنرى.

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وأكد: إنه شرف كبير أن أكون جزءا من النادي. يسعدني أن يظن الناس أنني قمت بعمل جيد وأنهم يريدون بقائي.

وانضم ماتيب لفريق ليفربول في صفقة انتقال حر من شالكه في صيف 2016 بعدما تدرج من درجات الناشئين في النادي الألماني وخاض أكثر من 250 مباراة له من بينها 194 في الدوري الألماني (بوندسليغا).

وشارك ماتيب (28 عاما) مع ليفربول في 107 مباريات وسجل خمسة أهداف.