شكرا لقرائتكم إدارة مانشستر يونايتد: سولشاير هو الرجل المناسب لقيادة الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال إد وودورد نائب الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم إن أولي جونار سولشاير المدير الفني للفريق، هو الرجل المناسب لقيادة الفريق.

ويعيش مانشستر يونايتد أسوأ بداية له في موسم بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال 30 عاما، حيث حصد الفريق تسع نقاط فقط خلال ثماني مباريات، ويحتل المركز الثاني عشر في جدول المسابقة بفارق 15 نقطة خلف المتصدر ليفربول.

Advertisements

ويستضيف مانشستر يونايتد، الأكثر تتويجا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 لقبا، فريق ليفربول الأحد في المرحلة التاسعة من المسابقة، وذلك وسط حالة من الشكوك حول بقاء سولشاير في منصبه.

لكن وودورد قال إن سولشاير، المهاجم السابق لمانشستر يونايتد، يؤدي المهام المطلوبة منه من قبل النادي. وقال وودورد خلال الاجتماع السنوي لمانشستر يونايتد بحضور أكثر من 400 من العاملين في النادي: رؤية أولي سولشاير تحدد الأهداف الكروية الأساسية الثلاثة لدينا، مؤكدا أن تأثير سولشاير على اللاعبين الشبان بالنادي يحمل أهمية خاصة.

وأوضح وودورد بشأن أهداف النادي: يجب أن نتوج بالألقاب، وأن نقدم كرة قدم هجومية، كما يجب علينا منح الفرصة للاعبين الشبان. في الموسم الماضي، كنا في صدارة فرق الدوري الممتاز، من حيث منح فرص اللعب لخريجي أكاديميتنا، مؤكدا أن النادي عليه الشعور بالفخر لأن استثماراته في الأكاديمية بدأت تؤتي ثمارها.