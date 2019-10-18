شكرا لقرائتكم خبر عن زمالك 2001 يخسر أمام إنبى ويفقد صدارة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقيمت عصر اليوم مباريات الجولة العاشرة لبطولة الجمهورية مواليد 2001 ، وشهدت فوز إنبى على الزمالك بهدف نظيف، بينما تعادل الانتاج الحربى بدون أهداف أمام المقاولون العرب.

بهذه النتيجة فقد الزمالك صدارة المسابقة بعد 10 جولات، حيث تجمد رصيده عند 19 نقطة، ليصبح فى المركز الثانى خلف الانتاج الحربى المتصدر بـ20 نقطة، فيما يحتل النادي الأهلي المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

كانت الجولة الماضية قد شهدت فوز الأهلي على وادي دجلة بنتيجة 2/0 فيما تعادل الزمالك إيجابيا مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق، وحصل الأهلى على راحة من هذه الجولة.

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وجاءت النتائج كالتالى:



2001



