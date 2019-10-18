شكرا لقرائتكم خبر عن أجاى يفوز بجائزة أفضل هدف للأهلى فى شهر سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد النيجيرى جونيور أجاى مهاجم الأهلى جائزة أفضل هدف فى شهر سبتمبر للفريق الاحمر، وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وجاء فيه " لاعبنا جونيور اجايى وجائزة أفضل هدف في شهر سبتمبر وننتظر منك مزيد من الأهداف " . سجل النيجيرى جونيور أجاي مهاجم الأهلى الهدف الثالث فى مرمى الزمالك والتى حقق الفريق الاحمر الفوز بنتيجة 3/2 وتوج ببطولة كأس السوبر . Advertisements



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أجاى يفوز بجائزة أفضل هدف للأهلى فى شهر سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.