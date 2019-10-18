شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل مباراة الإسماعيلى وحرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق بعد قليل مواجهة الاسماعيلي و حرس الحدود و التي يستضيفها ملعب الاسماعيلية ضمن مواجهات الاسبوع الرابع بالدوري .

وأعلن الجهاز الفني للاسماعيلي بقيادة ميودراج يسيتش تشكيل الفريق و ضم كلا من : حراسة المرمى...محمد مجدي الدفاع ... همام طارق، باهر المحمدي ، محمد مجدي ، اسامة ابراهيم Advertisements الوسط ... محمد بيومي ، محمود دونجا، عبد الرحمن مجدي ، احمد مدبولي الهجوم ... محمد حمدي زكي ، محمد الشامي

بينما ضم تشكيل حرس الحدود كلا من : احمد محمد السعدني ، حسن مجدي ، خالد سامي ، مصطفى زناري ، عمرو الحلواني ، مصطفى جمال ، احمد فيليكس ، محمد اسامه ، احمد شرويدة ، ابراهيم كونيه ، محمد جريندو

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