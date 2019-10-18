شيكابالا وجمعة خارج قائمة الزمالك أمام المقاولون.. وعودة مصطفى فتحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني، عن قائمة الفريق استعدادا لمباراة المقاولون العرب والمقرر لها مساء غد السبت في الدوري الممتاز. وضمت القائمة كلا من: وضمت القائمة كلا من: محمد عواد - محمد صبحى في حراسة المرمى. محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد السلام - حازم إمام - حمدى النقاز- محمد عبد الشافي في خط الدفاع. Advertisements طارق حامد - فرجانى ساسي - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - يوسف أوباما - كريم بامبو - إمام عاشور - مصطفي فتحى في خط الوسط. خالد بو طيب - مصطفي محمد في خط الهجوم. وشهدت قائمة الزمالك استبعاد شيكابالا ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة وعمر السعيد ومحمد حسن للإصابة بجانب محمد أبو جبل حارس الفريق الذى خضع لعمليات تأهيل فى الفترة الأخيرة ومحمد عنتر للرؤية الفنية مع استعادة مصطفى فتحى لأول مرة بعد غياب فترة طويلة عن الفريق للإصابة فى الركبة قبل تعافيه.

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