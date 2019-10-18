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هاشتاج مليون سلامه يا خطيب يتصدر تويتر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم  رواد موقع التواصل الإجتماعي تويتر، هاشتاج #مليون سلامه يا خطيب ، الذي سرعان ما تصدر الترند بعدما شهد مشاركة الألاف من رواد الموقع  للوقوف على تطورات الحالة الصحية لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وعبر المشاركون في الهاشتاج عن خالص أمانيهم بالشفاء العاجل لرئيس الأهلي .


وطالب الجمهور من الخطيب الحصول على الراحة التامة والإلتزام بتعليمات الإطباء في الفترة المقبلة لتفادي التدخل الجراحي  وذلك بحسب ما أكده الإطباء.

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وكان الدكتور أحمد فرهود استشاري جراحة المخ والأعصاب كشف في ساعة مبكرة من صباح الجمعة عن خضوع أسطورة الكرة المصرية لحقن الفقرات والجذور العصبية أمس الخميس في المستشفى الملكي بالأسكندرية .

 


 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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