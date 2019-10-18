شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج مليون سلامه يا خطيب يتصدر تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم رواد موقع التواصل الإجتماعي تويتر، هاشتاج #مليون سلامه يا خطيب ، الذي سرعان ما تصدر الترند بعدما شهد مشاركة الألاف من رواد الموقع للوقوف على تطورات الحالة الصحية لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وعبر المشاركون في الهاشتاج عن خالص أمانيهم بالشفاء العاجل لرئيس الأهلي .



وطالب الجمهور من الخطيب الحصول على الراحة التامة والإلتزام بتعليمات الإطباء في الفترة المقبلة لتفادي التدخل الجراحي وذلك بحسب ما أكده الإطباء.

Advertisements



وكان الدكتور أحمد فرهود استشاري جراحة المخ والأعصاب كشف في ساعة مبكرة من صباح الجمعة عن خضوع أسطورة الكرة المصرية لحقن الفقرات والجذور العصبية أمس الخميس في المستشفى الملكي بالأسكندرية .



