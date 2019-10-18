شكرا لقرائتكم خبر عن إف سى مصر بدون عمر حبشى أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب عمر حبشى، لاعب إف سى مصر، عن مباراة فريقه أمام المصرى البورسعيدى المقرر لها 21 أكتوبر الحالى ضمن مباريات الأسبوع الـ 5 للدوري.
وجاء غياب عمر حبشى بسبب تعرضه لإصابة عبارة عن خلع فى الكتف، ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلى مكثف فى محاولة للحاقه بمباراة وادى دجلة فى الأسبوع الـ6 للدوري.
ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكرا مغلقا بعد غد الأحد عقب المران، حيث سيعلن الجهاز الفنى بقيادة عبد الناصر محمد قائمة المباراة ثم السفر إلى السويس للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة المصرى.
ويحتل فريق إف سى مصر المركز الـ14 فى جدول الترتيب برصيد 3 نقاط من 4 مباريات.
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