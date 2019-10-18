شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مصريات يتأهلن لدور الـ16 ببطولة مصر الدولية الخامسة للريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منافسات اليوم الثانى من بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة الخامسة، المقامة خلال الفترة من 17 وحتى 20 أكتوبر الحالى، تأهل 5 لاعبات مصريات إلى دور الـ16.

وضمن قائمة اللاعبات المصريات كل من: ضحى هانى، ونور أحمد يسرى، ورحمة محمد، وجنا أشرف، وهادية حسنى.

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وتشهد البطولة مشاركة منتخبات: البرتغال - أذربيجان - النمسا - الهند - مالطا - اسكتلندا - أيرلندا - بيرو - ميانمار - جنوب أفريقيا - نيجيريا - المغرب - موريشيوس - مالديف - بولندا - التشيك - أندونيسيا - السعودية - الجزائر - تايلاند - إيطاليا - سريلانكا - ويلز - الكونغو الديمقراطية - أستراليا - المكسيك - منغوليا - بلجيكا - الأردن - إنجلترا، إضافة إلى مصر البلد المنظم.