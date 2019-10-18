شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يفوز على قحافة بسداسية ودياً استعداداً لمباراة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق طنطا بقيادة أيمن المزين الفوز على نظيرة قحافة بنتيجة 6 / 2 في المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى .

وسجل الاهداف كل من عبدالرحمن الدح هدفين و أحمد الألفى هدفين و سليمان عبدربه و محمود كابونجا .

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ويستضيف فريق طنطا نظيره سموحة السكندري ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري والمقرر إقامتها على ملعب طنطا يوم 28 من الشهر الجاري .

ويحتل فريق طنطا المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 4 نقاط عقب الفوز على وادى دجلة والتعادل أمام حرس الحدود، والهزيمة من بيراميدز.