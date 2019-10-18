الاتحاد يرفض مزاحمة الأهلي ويتعادل أمام دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

تعادل الاتحاد السكندري في ملعبه مع فريق وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الرابعة في بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد الإسكندرية.

وادي دجلة تقدم في الدقيقة 15 عن طريق مروان حمدي، وتعادل خالد قمر في الدقيقة 27، لينتهي اللقاء بهدفي الشوط الأول.

الاتحاد السكندري رفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس، بينما حصد وادي دجلة نقطته الثانية هذا الموسم ليستمر بلا أي انتصار، في المركز السادس عشر.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد تسع نقاط من فوزه بثلاث مباريات بفارق نفطة عن بيراميدز والذي خاض أربع مباريات بالمسابقة.

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ملخص المباراة

افتتح وادي دجلة التهديف في الدقيقة 15 عن طريق مروان حمدي بعد تمريرة خلف دفاع الفريق السكندري لينفرد ويسدد كرة أرضية عانقت الشباك.

وأهدر رفيق كابو فرصة إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 25 بعد انفراد تام اختتمه بتسديدة أرضية تصدى لها الحارس عماد السيد بنجاح.

ورد الاتحاد السكندري سريعاً بإدراك التعادل في الدقيقة 27 عن طريق خالد قمر بتسديدة من داخل منطقة مرت إلى شباك الضيوف.

وفي الشوط الثاني حاول الفريقين تسجيل هدف التقدم لكنه لم يشهد الكثير من الفرص لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق بناءً على معطيات الشوط الأول.