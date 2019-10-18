غياب 8 لاعبين.. عودة مصطفى محمد استعدادًا للمقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عن القائمة التي ستخوض مباراة المقاولون العرب والتي تأتي ضمن الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري المصري.

قائمة الزمالك شهدت غياب 8 لاعبين لأسباب مختلفة إما للإصابة أو فنية حيث سيدخل الفريق الأبيض مباراة السبت مفتقدًا خدمات سبعة لاعبين بداية من محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد عبد الغني ومحمد أبو جبل وعبد الله جمعة وعمر السعيد ومحمد حسن ومحمود عبد العزيز للإصابة.

في المقابل، قرر ميتشو إبعاد الظهير محمد عنتر عن مباراة المقاولون العرب لأسباب فنية.

وجاءت قائمة الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

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خط الدفاع: محمد عبد الشافي - حمدي النقاز - حازم إمام - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد السلام.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو" - يوسف أوباما - أشرف بنشرقي - محمد أوناجم - كريم بامبو - إسلام جابر - مصطفى فتحي وإمام عاشور.

خط الهجوم: مصطفى محمد - خالد بوطيب.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الرابع برصيد سبع نقاط متساويًا مع الأهلي متصدر المسابقة والذي حقق العلامة الكاملة بالفوز في أول ثلاث جولات.

الزمالك كان قد تعادل في مباراته الأخيرة أمام نادي مصر بهدف لكل فريق، حيث كان من المقرر أن يواجه الأبيض غريمه الأهلي قبل أن يقرر اتحاد الكرة تأجيل المباراة لأسباب أمنية.