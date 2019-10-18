"ماني ينافسه".. هل ينتقل صلاح إلى ريال مدريد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
عاد محمد صلاح نجم ليفربول إلى دائرة اهتمامات ريال مدريد من أجل ضمه في سوق الانتقالات الصيفية لعام 2020.
موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، ذكر أن إدارة ريال مدريد تخطط لضم أحد من ثنائي ليفربول وهما محمد صلاح أو ساديو ماني.
وكشف الموقع الإسباني أن الموقف الحالي داخل أروقة ليفربول ملتهبة، وهو ما سيجعل يورجن كلوب المدير الفني للريدز يقرر الاستغناء عن أحد من الثنائي.
الفترة الماضية شهدت خلافًا بين صلاح وماني خلال لقاء بيرنلي في الدوري الإنجليزي إلا أن النجم السنغالي خرج ليؤكد أن الخلاف انتهى مع "مو".
وارتبط صلاح أكثر من مرة بالانتقال إلى ريال مدريد نظرًا لما قدمه النجم المصري منذ قدومه للريدز في صيف 2017.
ونجح صلاح في إحراز لقب هداف الدوري الإنجليزي مرتين مع ليفربول حيث سجل (32 هدفًا) في موسمه الأول و(22 هدفًا) في الموسم الثاني.
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