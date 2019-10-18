مران الزمالك الختامي للمقاولون.. غياب رباعي الفريق.. وتدريبات فنية من ميتشو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

اختتم الفريق الزمالك تدريبه اليوم الجمعة على ملعب النادي استعدادا للقاء المقاولون العرب المقرر له غدا السبت في اللقاء المقدم من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهد التدريب عدم مشاركة الرباعي محمد حسن، عبد الله جمعة، عمر السعيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"؛ حيث أدوا تدريبًا تأهيلية.

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وحرص ميتشو المدير الفني للفريق على تدريب اللاعبين على بعض الجوانب الفنية، وظهر مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق بصورة جيدة في التدريب.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق اليوم استعدادًا للقاء المقاولون غدًا على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بعد خوضه 3 مباريات برصيد 7 نقاط خلف المقاولون صاحب المركز الثالث الذي يتفوق بفارق الأهداف.