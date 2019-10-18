شاهد.. جماهير الهلال السعودي تنعي الطفل الزملكاوي أدهم الكيكي

قامت جماهير نادي الهلال السعودي برفع لافتة لمشجع الزمالك الطفل أدهم الكيكي، خلال مباراة الهلال وضمك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين . ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين . وكان أدهم الكيكي قد وافته المنية قبل مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك أثر حادث طريق، حيث كان متجهًا مع والده لحضور مباراة السوبر .

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