أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو ، عن قائمة الفريق استعدادا لمباراة المقاولون العرب والمقرر لها مساء غد السبت في الدوري المصري الممتاز .

وضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحى .

خط الدفاع : محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد السلام - حازم إمام - حمدى النقاز- محمد عبد الشافي .

خط الوسط : طارق حامد - فرجانى ساسي - أحمد سيد زيزو - محمد أونجم - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - يوسف أوباما - كريم بامبو - إمام عاشور - مصطفي فتحى .

الهجوم : خالد بو طيب - مصطفي محمد .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمباراة المقاولون العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.