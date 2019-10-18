إسماعيلي 2001 يتعادل مع نادي مصر بدوري الجمهورية

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة فريق الإسماعيلى مواليد 2001 مع فريق مصر بهدف لكلٍ منهما ، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب الأخير ، لحساب الأسبوع العاشر من عمر مسابقة دوري الجمهورية. الأسبوع العاشر من عمر مسابقة دوري الجمهورية. أحرز هدف الإسماعيلى الوحيد عبدالله السعيد ، بهذه النتيجة يرتفع رصيد شباب الدراويش إلى 7 نقاط. الدراويش إلى 7 نقاط. ويقود الفريق جهاز فنى يضم .. محمد جيدا مدير فني ، أيمن كمال مدرب عام ، آدم فؤاد مدرب حراس مرمي ، محمد فهمي إداري ، حازم عليان أخصائي علاج طبيعي.

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