الهلال يفوز على ضمك بثلاثية ويعزز صدارته للدوري السعودي

حقق فريق الهلال فوزًا مهمًا على نظيره فريق ضمك الصاعد حديثًا إلى الدرجة الأولى بنتيجة ٢_٠ فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب جامعة

الملك سعود وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.أحرز الهدف الأول للهلال سيباستيان جيوفينكو فى الدقيقة ٢٢ من الشوط الأول من المباراة، ليضاعف النتيجة بافيتيمبي جوميز و كارلوس إدواردو فى الدقيقتين ٥٥، ٦٨ من الشوط الثاني من المباراة.بهذة النتيجة يحتل نادى الهلال صدارة الدورى السعودى برصيد ١٩ نقطة منتظرًا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة.