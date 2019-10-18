ميودراج يسيتش يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة حرس الحدود

أعلن الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي عن التشكيل الرسمي لمواجهة حرس الحدود بعد قليل لحساب الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز. شهد التشكيل الاعتماد على محمد حمدى زكى بالتشكيل الأساسى للمرة الأولى فيما يستمر الاعتماد على الدولى العراقى همام طارق فى مركز الظهير الأيسر لغياب إبراهيم أبو اليزيد للاصابة. وجاء تشكيل الإسماعيلي كالآتي … حراسة المرمى: محمد مجدى Advertisements خط الدفاع: همام طارق – باهر المحمدى – محمد مجدى الجمل – أسامة إبراهيم. خط الوسط: محمد بيومى – محمود دونجا – عبد الرحمن مجدى – أحمد مدبولى. خط الهجوم: محمد حمدى زكى – محمد الشامى.

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