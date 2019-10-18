الفتح يكتسح العدالة بخامسية فى الدورى السعودي للمحترفين

حقق فريق الفتح فوزا ثقيلا على فريق العدالة الصاعد حديثا إلى الدرجة الأولى بنتيجة ٥_٣ فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

أفتتح أهداف الفتح ميشال جانوتا فى الدقيقة ٤ من بداية الشوط الأول، جوستاف ويخايم و ميتشيل تي فريدي فى الدقيقتين ٤١، ٤٣ من نهاية الشوط الأول من المباراة.

ليضعف النتيجة للفتح مروان سعدان من ضربة جزاء و ميتشيل تي

فريدي فى الدقيقتين ٥١ ، ٨٦من الشوط الثاني من المباراة.أحرز أهداف العدالة حسين أحمد العيسي، كاروليس اندريا فى الدقائق ٨٣، ٨٨، ٩٥من نهاية الشوط الثاني من المباراة.بهذة النتيجة يحتل المركز الخامس عشر برصيد ٤ نقاط، بينما يحتل العدالة المركز الحادي عشر برصيد ٧ نقاط منتظرًا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة.