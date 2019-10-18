سمير كمونة يشيد بلاعبي المنيا قبل انطلاق الموسم ويؤكد جاهزية الجميع

أشاد سمير كمونة، المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي المنيا، بالمستوى الجيد الذي وصل إليه اللاعبون في الفترة الأخيرة، وما تشهده التدريبات من جدية كبيرة ، انعكست بالإيجاب على مستوى وشكل الفريق ، خلال المباريات الودية وآخرها لقاء الزمالك.

وقال كمونه إنه استقر على التشكيل

Advertisements

الأساسي ، خاصة عقب لقاء الزمالك وأداء اللاعبين ، وتمكنهم من احراز الأهداف، في تلك المباراة أو المبارايات التي تسبقها، وتنفيذهم للخطط الفنية بشكل أكثر من جيد .

كما أوضح المدير الفني للمنيا ، أن

الفريق أصبح شبه مكتمل سواء للعناصر الأساسيةـ أو البدلاء، الأمر الذي يجعل الجهاز الفني من الممكن، أن يختار أي لاعب ، وهو مطمئن على المستوى البدني والفني ، وخوض منافسات الدوري بشكل قوي ، مؤكدا ، أن الفوز في أول مباراة سوف يعطي دفعة قوية للاعبين لمواصلة المنافسات ، والسعي لتحقيق حلم الجماهير بالصعود للدوري الممتاز.