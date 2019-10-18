تعادل فريق سموحه مواليد ٢٠٠١ لكرة القدم مع الحدود بهدفين لكل فريق فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ملعب سموحه ضمن مباريات دوري الجمهورية .
سجل هدفى سموحه كلا من : الصافى عماد ، إبراهيم سامى
وبذلك يرتفع رصيد سموحة إلى ١٤ نقطة.
لعب سموحة بتشكيل مكون من : محمد
يتكون الجهاز الفني من : يوسف حمدى مدير فنى ، كريم رأفت مدرب عام ، إسلام طلبه مدرب حراس المرمى ، محمد أحمد نونش إدارى الفريق ، عماد حمدى علاج طبيعي ، محمود مصطفى عامل مهمات .
يقود قطاع الناشئين رضا البلتاجى رئيس القطاع و عبد البديع حماده مدير إدارى القطاع وعادل ذكى شئون اللاعبين .
كانت هذه تفاصيل خبر فريق سموحة ٢٠٠١ يتعادل مع الحدود ٢/٢ في بطولة الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.