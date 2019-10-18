فريق سموحة ٢٠٠١ يتعادل مع الحدود ٢/٢ في بطولة الجمهورية

تعادل فريق سموحه مواليد ٢٠٠١ لكرة القدم مع الحدود بهدفين لكل فريق فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ملعب سموحه ضمن مباريات دوري الجمهورية .

سجل هدفى سموحه كلا من : الصافى عماد ، إبراهيم سامى

وبذلك يرتفع رصيد سموحة إلى ١٤ نقطة.

لعب سموحة بتشكيل مكون من : محمد

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أيمن ، إبراهيم سامى ، محمود منتصر ، يوسف جوده ، الصافى عماد ، محمد على ، عبد الرحمن جنش ، إبراهيم عواد ، يوسف صديق ، صابر محمد ، محمد الحسينى واشترك أثناء المباراة كلا من محمود رفاعى ، سعيد هانى ، يحيى ياسر .

يتكون الجهاز الفني من : يوسف حمدى مدير فنى ، كريم رأفت مدرب عام ، إسلام طلبه مدرب حراس المرمى ، محمد أحمد نونش إدارى الفريق ، عماد حمدى علاج طبيعي ، محمود مصطفى عامل مهمات .

يقود قطاع الناشئين رضا البلتاجى رئيس القطاع و عبد البديع حماده مدير إدارى القطاع وعادل ذكى شئون اللاعبين .