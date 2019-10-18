سلة سموحة 18 بنين تفوز على الأوليمبي

حقق فريق نادي سموحة لكرة السلة تحت 18 سنة بنين المرتبط بقيادة الكابتن مجدي عبد الله الفوز علي نظيره الأوليمبي 66/51 في إطار مباريات دور الـ16 للدوري العام الممتاز (أ) رجال المرتبط لقاء العودة في المبارة التي أقيمت بينهما بصالة النادي الأوليمبي وكان الفريق قد فاز ذهابا 90/82 ليصعد الفريق إلي دو رالثمانية دون النظر إلي نتيجة مباراة الرجال.

وحقق الفريق الفوز في الدور الماضي على فرق الاتصالات 65/32

ثم 6 أكتوبر 66/40 في الدورة الأولي ثم عاد ليكرر فوزه علي فرق الإتصالات 73/53 ثم 6 أكتوبر 92/32 في الدورة الثانية.

ويسير الفريق بخطي ثابته في بطولة دوري منطقة الإسكندرية وحقق الفوز علي فرق الجياد 73/63 ثم الترام 66/56 ثم الأوليمبي 87/38.

Advertisements

وتضم قائمة الفريق النجوم: أحمد ناصر وأدهم طارق وأحمد حسام وآسر جودة وشهاب الدين وعبد

الرحمن شاهين وداني حسام ومحمد نصيب ومازن عبدالحليم ومحمد عكاشة وعمر أيمن وياسين سامي ومصطفي علاء وزياد كرم ومصطفي الثعلبي ومحمد إيهاب ونورالدين طلال وعبد لله السنهوري وعمار مصطفي.

بينما يضم الجهاز الفني: الكابتن مجدي عبد الله مدرب والكابتن أحمد حماسو مساعد مدرب والكابتن حاتم نور الدين إداري والدكتور أحمد صيام طبيب والكابتن محمد محرم مدرب لياقه وأحمال تحت إشراف الكابتن طارق وصفي مدير فني قطاع الناشئين والكابتن أحمد عبداللطيف رئيس الجهاز الإداري والكابتن عماد هاشم المشرف الرياضي لكرة السلة والكابتن أيمن مطراوي مدير فني جهاز كرة السلة.