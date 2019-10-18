الاتحاد المصري لكرة القدم لن يستقيل غدًا!

انتشرت أنباء اليوم الجمعة عن استعداد أعضاء اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم للاجتماع يوم غد لدراسة الخطاب المُرسل من إدارة النادي الأهلي بعدم استكمال الدوري أو للاتفاق على تقديم استقالة جماعية إلى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ووزير الشباب والرياضة “أشرف صبحي” يوم غد السبت.

لكن المتحدث الإعلامي باسم الاتحاد المصري لكرة القدم “أسامة إسماعيل” نفى نية الاجتماع من الأساس.

وقال الأستاذ أسامة إسماعيل في حديثه لموقع الخليج 365 “ردًا على استفسار بعض الزملاء عن وجود اجتماع لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم يوم غد السبت، نؤكد لكم أنه ليس هناك اجتماع، ولم تتم الدعوة لعقد ذلك الاجتماع”.

وأضاف “في حالة إنعاقد أي حدث بالاتحاد المصري لكرة القدم، سوف نُبادر بإعلان ذلك قبلها، حتى يتسنى لجميع الزملاء الحضور”.

وتردد عبر بعض المواقع المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي خبر نية استقالة اللجنة المؤقتة للاتحاد بقيادة “عمرو الجنايني” بسبب الخطاب الرسمي الذي وصلهم من قبل إدارة النادي الأهلي يوم أمس الخميس.

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ورفضت إدارة الأهلي بقيادة “محمود الخطيب” بعد اجتماع استمر لأكثر من 4 ساعات في مقر النادي بالجزيرة، رفضت لعب أي مباراة من مباريات الموسم الكروي الجديد 2020/2019 قبل مواجهة نادي الزمالك في مباراة القمة يوم غد السبت الموافق 19 أكتوبر على ملعب برج العرب دون حضور جمهور.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن يوم الاربعاء الماضي تأجيل مباراة الأهلي والزمالك بحجة الدواعي الأمنية.

وعلمت إدارة الأهلي أن الجهات الأمنية لم تطلب تأجيل المباراة كما قال الاتحاد المصري لكرة القدم في بيانه الرسمي.

وفي الوقت نفسه، وحضر الاتحاد المصري لاستبدال مباراة القمة بمباريات أخرى لكلا الفريقين من الجولة الخامسة، بحيث يلعب الأهلي مع الجونة، ويلعب الزمالك مع المقاولون العرب، وهو القرار الذي أغضب إدارة الأهلي.