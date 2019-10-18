اونلاين | يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة الاهلي والتعاون بث مباشر AHLY LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

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يواجه نادي الأهلي السعودي نظيره التعاون، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويلاقي الأهلي والتعاون، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة بينما يقبع التعاون في المركز العاشر برصيد7 نقاط.

موعد مباراة الأهلي والتعاون اليوم

تقام مباراة الأهلي والتعاون في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت الرياض.

مشاهدة مباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي

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مشاهدة مباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي

تُذاع مباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي عبر قناة الرياضية السعودية.