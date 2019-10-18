اونلاين | أونلاين NOW شووت: مشاهدة مباراة الهلال وضمك بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش الهلال NQW PLUS

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أونلاين NOW شووت: مشاهدة مباراة الهلال وضمك بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش الهلال NQW PLUS

مشاهدة مباراة الهلال وضمك اليوم الجمعة 18-10-2019 فى الدوري السعودي بث مباشر اون لاين بدون تقطيع، و لم يشارك محمد الشلهوب نجم فريق الهلال فى المباراة بسبب آلام في الركبة .

مشاهدة مباراة الهلال وضمك فى الدوري السعودي بث مباشر

واختمم الهلال استعداداته للمباراة آمس الخميس، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، قبل أن يطبق الروماني رازفان مدرب الفريق التكتيك الذي سينتهجه في المواجهة عبر مناورة، فيما اختتم المران بمناورة على جزء من مساحة الملعب.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 16 نقطة بينما يتذيل ضمك الترتيب في المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط فقط.

موعد مباراة الهلال وضمك اليوم

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مشاهدة مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي

تقام مباراة الهلال وضمك في تمام الساعة 05:05 بتوقيت القاهرة و06:05 بتوقيت الرياض.

القناة الناقلة لمباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي

تُذاع مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي عبر قناة ksa sport، في سابع جولات الدوري السعودي.