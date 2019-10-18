اونلاين | يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الاهلي والتعاون بث مباشر Suadi LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

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يواجه نادي الهلال السعودي نظيره ضمك، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويلاقي الهلال منافسه ضمك، على أرضية ملعب استاد جامعة الملك سعود.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 16 نقطة بينما يتذيل ضمك الترتيب في المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط فقط.

موعد مباراة الهلال وضمك اليوم

مشاهدة مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي

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مشاهدة مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي

تقام مباراة الهلال وضمك في تمام الساعة 05:05 بتوقيت القاهرة و06:05 بتوقيت الرياض.

القناة الناقلة لمباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي

تُذاع مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي عبر قناة ksa sport، في سابع جولات الدوري السعودي.